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Adana'dan Karadeniz'e gönül köprüsü - Son Dakika

Adana'dan Karadeniz'e gönül köprüsü

19.08.2021 10:24
Adana'dan Karadeniz'e gönül köprüsü, System.String[]

Kızılay ekipleri, sahada bağışçıların desteği ile sel afetinin yaralarını sarmaya devam ederken, yardım tırları da Karadeniz'e doğru yola çıktı.

Kızılay ekipleri, sahada bağışçıların desteği ile sel afetinin yaralarını sarmaya devam ederken, yardım tırları da Karadeniz'e doğru yola çıktı.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, yaraları sarmak gönüllere dokunmak için Adana'dan bir taraftan Manavgat'a, diğer yandan kendi bölgeleri olan Aladağ ve Kozan'ın yanı sıra Karadeniz bölgesine de yardım tırlarının hareket ettiğini bildirdi.

Saygılı, yardım tırlarını Karadeniz yolculuğuna uğurlarken yaptığı konuşmada, Adana'daki iş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile gönüllü bağışçılarla Karadeniz'e gönül köprüsü kurulduğunu belirterek, "Kızılay olarak milletimizin iyilik eli olarak bu gönül köprüsüne destek veren tüm Kızılay dostlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Bağışçıların engin destekleriyle yaraları sarmaya çalıştıklarını vurgulayan Saygılı, Türk milletinin her felakette olduğu gibi bugün yaşanan zor günlerde de birlik ve beraberliğini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Kızılay bağışçılardan Mustafa Doğru ise "Kızılay nerede mağdur, nerede mazlum varsa onlara yetişiyor ve yaralarını sarıyor. Bizler de iyilik ordusuna imkanlarımız çerçevesinde yardımcı oluyoruz. Bağışlarımızı Kızılay ile mağdur olmuş kardeşlerimize ulaştırıyoruz" dedi. - ADANA

Adana'dan Karadeniz'e gönül köprüsü

Karadeniz, Kızılay, Adana, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Adana'dan Karadeniz'e gönül köprüsü - Son Dakika


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