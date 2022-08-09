Günlük kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

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ADANA'dan Karaman'a gelip, günlük kiraladığı evde uyuşturucu satan Ersin Soysal (34), polis tarafından yakalandı. Soysal, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'dan kente gelen Ersin Soysal'ın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini aldı. Araştırmasını derinleştiren polis, Soysal'ın, günlük ev kiraladığı ve satışını da burada gerçekleştirdiği, ardından Adana'ya geri döndüğünü tespit etti. Karaman'a yeniden gelen Soysal, kiraladığı evde polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Soysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soysal'ın, adliyeye terlikle geldiği görüldü.