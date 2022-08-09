Günlük kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

09.08.2022 13:36

ADANA'dan Karaman'a gelip, günlük kiraladığı evde uyuşturucu satan Ersin Soysal (34), polis tarafından yakalandı.

ADANA'dan Karaman'a gelip, günlük kiraladığı evde uyuşturucu satan Ersin Soysal (34), polis tarafından yakalandı. Soysal, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'dan kente gelen Ersin Soysal'ın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini aldı. Araştırmasını derinleştiren polis, Soysal'ın, günlük ev kiraladığı ve satışını da burada gerçekleştirdiği, ardından Adana'ya geri döndüğünü tespit etti. Karaman'a yeniden gelen Soysal, kiraladığı evde polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.  Soysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soysal'ın, adliyeye terlikle geldiği görüldü.


YORUMLAR
500
Başkan Karaman Diyarbakır'da aşure dağıttı Başkan Karaman Diyarbakır'da aşure dağıttı Niğde merkezli 4 ilde sahte gübre operasyonu: 9 gözaltı Niğde merkezli 4 ilde sahte gübre operasyonu: 9 gözaltı
Kaynak: DHA

Karaman, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlük kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
13:33 19 yaşındaki Enes, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:51:08. #1.12#
SON DAKİKA: Günlük kiraladığı evde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş