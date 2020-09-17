Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak güven tazeledi

Murat Sancak'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: " Metin Korkmaz , Remzi Kar, Tekin Taylancı, Süleyman Bilici, Şentürk Çalık, Savaş Çokduygulu, İsmail Tanrıverdi , Fatih Tosmur , Levent Özveren, Yılmaz Aris, Casim Korkmaz, Tarkan Kulak , Ekrem İnaltekin, Cihan Şanlı, Talat Şahin, Tarık Özünal.

Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı