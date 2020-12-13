Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi - Son Dakika

Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi

13.12.2020 23:13
Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat'ın istifasının ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat'ın istifasının ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi.

Mavi-lacivertli kulüpten açıklamada, teknik direktör Ümit Özat'ın Giresunspor maçından sonra istifa etmesinin ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiği bildirildi.

Açıklamada, geçen sezon teknik sorumluluk görevini yapan Dumlupınar'ın, Akdeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la oynayacağı maç için Trabzon'a giderek takımın başında antrenmana çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan Adana Demirspor'da, altyapı sorumluğuna da altyapı idari menajeri Ömer Anaydın'ın getirildiği aktarıldı.

Teknik Direktör, Adana Demirspor, Dumlupınar, Ümit Özat, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi - Son Dakika Spor


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