Adana Demirspor'dan Ali İpek için başsağlığı mesajı
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Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu üyesi ve eski Denizlispor Kulübü başkanlarından Ali İpek'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:54 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor
, eski Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) yönetim kurulu üyesi ve eski Denizlispor
Kulübü başkanlarından Ali İpek
'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün resmi internet sitesinde, "Denizlispor'un acısını paylaşıyoruz" başlığıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Denizlispor'da 1990-1992 ve 2005-2010 dönemlerinde başkanlık yapan, 1997-2004 yıllarında Haluk Ulusoy
döneminde TFF yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Ali İpek, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."
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