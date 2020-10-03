Adana derbisinde 62. randevu heyecanı - Son Dakika

Adana derbisinde 62. randevu heyecanı

TFF 1. Lig'in 4. haftasında yarın oynanacak derbi maçta Adana Demirspor ile Adanaspor, 62. kez kozlarını paylaşacak.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında yarın oynanacak derbi maçta Adana Demirspor ile Adanaspor, 62. kez kozlarını paylaşacak.

Kentin iki önemli ekibi arasında geride kalan 61 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 16 galibiyet aldı, 23 karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Adana Demirspor, turuncu-beyazlı takım karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Adanaspor ise 1988-1989'da mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.

TFF 1. Lig'de geçen sezon Adana Demirspor, ev sahipliği yaptığı maçı 4-1 kazandı. Adanaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı.

Adanaspor'da ligin 2. haftasında teknik direktör değişti

Geçen sezonu tamamladığı teknik direktör Coşkun Demirbakan ile yollarını ayıran turuncu-beyazlılar, sezona Fatih Akyel ile başladı.

Adanaspor, ligin 2. haftasında Akyel ile yollarını ayırıp takımın başına Yunus Murat Ceylan'ı getirildi.

Mavi-lacivertliler ise sezona teknik direktör Ümit Özat yönetiminde başladı.

İki takım da henüz mağlubiyet yaşamadı

Geçen sezon play-off finalinde Fatih Karagümrük'e penaltılarda kaybeden Adana Demirspor, bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, bir beraberlik aldı.

Ligin en fazla gol atan takımlarından Adana Demirspor, 4. haftaya 7 puan ve averaj farkıyla lider girmişti.

Geçen sezon bitime 3 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ancak "2019-2020 sezonunda küme düşmenin kaldırılması" kararıyla lige devam eden Adanaspor ise 3 maçta bir galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Ligde henüz kalesinde gol görmeyen Adanaspor, topladığı 5 puanla 7. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor'un 26, Adanaspor'un 4 yıllık Süper Lig özlemi

Adana Demirspor, en son 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e 26 yıl sonra tekrar dönmeyi hedefliyor.

25 yıllık süreçte 5 kez play-off'ta boy gösteren mavi-lacivertliler, 3 kez yarı finalde, 2 defa da finalde kaybetti.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon adeta "kıyısından döndüğü" Süper Lig'e bu yıl yükselmek istiyor.

Adanaspor ise 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig şampiyonu olup, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de mücadele etti.

Turuncu-beyazlılar, yeniledikleri kadrosuyla yeniden Süper Lig heyecanı yaşamak istiyor.

Özat: "Oyuncularımla beraber derbi kazanmak istiyorum"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, AA muhabirine, sahaya 3 puan kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Derbide, geçmişte alınan sonuçlara takılmadıklarını belirten Özat, şöyle konuştu:

"Geçmiş, geçmiştir. Futbol günlük bir şey, o gün ne olacağını bilemezsin. Özellikle derbilerde hiç bilinmez. Futbolun tek gerçeği vardır, ne dün ne yarın, sadece bugün. O gün de pazar günü. Oynanan maç çok önemli değil. Adana Demirspor çatısı altında ben de oyuncularımla beraber derbi kazanmak istiyorum. Kazanırsak bu bizim için ekstra motivasyon olacak."

Ceylan: "Geçmişteki üstünlük, bugün bize bir üstünlük sağlamaz"

Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan da derbiyi kazanmak istediklerini ifade etti.

Oyuncularının maça iyi hazırlandığını vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Geçmiş, geçmişte kaldı, yarın için yeni şeyler söylemek lazım. Her maçın atmosferi, kadroları, şartları ayrı. Geçmişteki üstünlük, bugün bize bir üstünlük sağlamaz. Bugün üstün olmak istiyorsak, sahada üstün olmalıyız. Biz o bilinçle hazırlanacağız. Oyuncularım iyi niyetle, özveriyle sahada Adanaspor'a galibiyet sevinci yaşatmak için elinden geleni yapacak."

Adana Demirspor'un ev sahibi statüsünde olacağı derbi maç, yarın 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.

Adana derbisinde 62. randevu heyecanı
Adana derbisinde 62. randevu heyecanı
Adana derbisinde 62. randevu heyecanı
Adana derbisinde 62. randevu heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adanaspor, Derbi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana derbisinde 62. randevu heyecanı - Son Dakika Spor

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