Adana Emniyet Müdürü Aktaş'tan AA'ya ziyaret
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Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:14 Kaynak: AA
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
, Anadolu Ajansı
(AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik
'i ziyaret etti.
Aktaş, ziyarette yaptığı konuşmada, kent güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını söyledi.
AA'nın başarılı çalışmalarını takip ve takdir ettiğini de dile getiren Aktaş, personele görevlerinde başarılar diledi.
Mehmet Kemal Firik de çalışmaları hakkında Aktaş'a bilgi verdi.
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