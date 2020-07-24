ADANA Evi yandıktan sonra bahçede yaşamını sürdüren kadın yardım bekliyor - Son Dakika

ADANA Evi yandıktan sonra bahçede yaşamını sürdüren kadın yardım bekliyor

Evi yandıktan sonra bahçede yaşamını sürdüren kadın yardım bekliyorADANA'nın İmamoğlu ilçesinde yangında evi kullanılamaz hale gelince bahçede yaşamak zorunda kalan Saniye Doğaner (53), yardım bekliyor.

Evi yandıktan sonra bahçede yaşamını sürdüren kadın yardım bekliyor

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde yangında evi kullanılamaz hale gelince bahçede yaşamak zorunda kalan Saniye Doğaner (53), yardım bekliyor.

İlçeye bağlı Koyunevi Mahallesi'nde yaşayan Saniye Doğaner'in evi, yaklaşık 1 ay önce elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Eşyaları ve evinin çatısı tamamen yanan, evinin duvarının bir kısmı yıkılan Doğaner, bahçesinde yaşamaya başladı. Komşularının yardımlarıyla ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Doğaner, başını sokacak bir ev için yardım beklediğini ifade etti. Evinin bahçesinde kalırken yılanlardan korktuğunu belirten Doğaner, 'Evde olmadığım sırada yangın haberini aldım. Eve geldiğimde hiçbir şey kalmamıştı. Çocuklarım ve akrabalarım kendilerinde kalmam için ısrar ediyor. Kimseye yük olmak istemiyorum. Yeni bir ev sahibi olmak için vatandaşlardan yardım bekliyorum' diye konuştu.

ADANA Evi yandıktan sonra bahçede yaşamını sürdüren kadın yardım bekliyor

İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:02

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Evi yandıktan sonra bahçede yaşamını sürdüren kadın yardım bekliyor - Son Dakika
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