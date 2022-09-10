Akşener, metrobüs kazası sonrası video çeken AK Partili gençlik kolları üyesinin sözlerini yorumladı: Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti - Son Dakika
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Akşener, metrobüs kazası sonrası video çeken AK Partili gençlik kolları üyesinin sözlerini yorumladı: Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti

10.09.2022 13:55

Dün iki metrobüsün çarpışması sonucu yaşanan kaza sonrası AK Parti gençlik kolları üyesi bir genç kızın "Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var." sözleri gündemdeki sıcaklığını koruyor. Konuya ilişkin konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "O genç kızımızın videosunu ben de izledim. Allah şahittir kalbim yarıldı. Bu çocukları buralara ittiren, bu çocuklara bu konuşmaları yaptıran bir zihniyet var. Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 'Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi' açılışına katıldı. Meral Akşener, burada açıklamalarda bulundu.

"O VİDEOYA KALBİM YARILDI"

Avcılar'da metrobüs kazası sonrası bölgeye giderek bir video çeken AK Parti gençlik kolları üyesi bir genç kızın sarf ettiği "AK Parti Avcılar olarak kaza yerindeyiz. İki metrobüs çok feci bir şekilde çarpıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz" sözleri de Akşener'in gündemindeydi.

Videoya ilişkin konuşan Akşener, "Kurumlar birbiriyle rekabet etmez, dayanışma gösterir dediniz. O genç kızımızın videosunu ben de izledim. Allah şahittir kalbim yarıldı. Bu çocukları buralara ittiren, bu çocuklara bu konuşmaları yaptıran bir zihniyet var. Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti. O günden beri kendini toparlayamadı ve gittikçe kötüleşiyor, gittikçe çirkinleşiyor" dedi.

"BELEDİYECİLİK GÜZEL AMA SOSYAL BELEDİYECİLİK DE ÇOK GÜZEL"

Akşener konuşmasının devamında sosyal belediyeciliğin önemine değinerek, "Bugün Adalar hariç İstanbul'un tüm ilçelerini gezmiş, bitirmiş olacağız. Bazen acı bazen güzel insan hikayeleriyle karşılaşıyorum. İstanbul'da aynı zamanda derin yoksulluk denilen gerçekten çok yoksul evleri ziyaret ediyorum. Orada yaşayan anneler çocuklarla bir araya geliyoruz. Belediyecilik güzel, sosyal belediyecilik de çok güzel. İkisini birleştirmek harika bir durum. Türkiye'nin kaynakları var, insan kaynağı var ama Türkiye'de israf, Türkiye'de kayırmacılık, liyakatsizlik gibi pek çok olumsuzluğun Türkiye'deki kaynakları erittiği, insanları umutsuzluğa sevk ettiği ve devletin sosyal devlet olma özelliğinin hızla kaybolduğu dönemeçteyiz. Bunu sağlayan da partili cumhurbaşkanlığı sistemidir" dedi.


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Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Çengelköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener, metrobüs kazası sonrası video çeken AK Partili gençlik kolları üyesinin sözlerini yorumladı: Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti - Son Dakika

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