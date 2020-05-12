ADANA Hemşireler Günü'nde nöbetteki annelere çocuklarından duygulandıran mesaj - Son Dakika

Hemşireler Günü'nde nöbetteki annelere çocuklarından duygulandıran mesaj

ADANA Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde görev yapan 4 hemşireye, Uluslararası Hemşireler Günü nedeniyle çocukları görüntülü mesaj yolladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında kentte bulunan Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde görev yapan hemşireler Hatice Acımış, Nilüfer Başak, Emine Haytaoğlu ve Hilal Banu Kılıç'ın yaşları 5 ila 23 arasında değişen çocukları, görev yapan annelerine Uluslararası Hemşireler Günü'nde sürpriz yaptı. Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken aileleriyle aralarına sosyal mesafe koyan hemşireler, yoğun çalışma saatlerinin dışında evlerinde bu kurala uyduklarını belirtti. Anneleriyle bu yıl ilk kez bir araya gelemeyen çocuklardan ikiz kardeşler Hasan Eymen Acımış (5), Hüseyin Emir Acımış (5), Ayşe Ceren Başak (7), kız kardeşler Derya Haytaoğlu (13) Deniz Haytaoğlu (23) ve Hasan Emir Kılıç (11) annelerine cep telefonuyla görüntülü mesaj yolladı.

Şarkı söyleyerek annelerinin Hemşireler Günü'nü kutlayan çocukların bu paylaşımı, nöbette olan hemşireleri duygulandırdı. Gelen mesajlarla çok mutlu olduklarını söyleyen hemşireler, "Bu günler bitecek, önümüzdeki yıl çocuklarımızla çifte kutlama yapacağız" dedi.