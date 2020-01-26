Adana iş dünyasından depremzedelere yardım - Son Dakika
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Adana iş dünyasından depremzedelere yardım

6 saat önce

Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin hazırladığı, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırı, deprem bölgesi olan Elazığ ve Malatya'ya teslim edilmek üzere yola çıktı.

Adana iş dünyasından depremzedelere yardım, System.String[]

Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin hazırladığı, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırı, deprem bölgesi olan Elazığ ve Malatya'ya teslim edilmek üzere yola çıktı.


Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Ömer Kaya yaptıkları ortak açıklamada, "TOBB öncülüğünde Elazığ'da yaşanan depremde yaraların sarılması için Adana olarak tek yürek olduk. Dün geceden beri TOBB'un öncülüğünde Adana olarak seferber olduk. Bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yaşam malzemelerini yola çıkarıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Adana olarak gönlümüz ve dualarımız deprem bölgesinde. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletirken hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dediler.


Yardım tırının yüklenmesinde; Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Meclis Başkanı Osman Bağış, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Ömer Kaya ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Bayram, Sayman Üye Mehmet Balıkçı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Hasan Karaca, Zübeyt Şendur, Kenan Fitik, Meclis Üyesi Erdem Şen ve ATO Genel Sekreteri Birol Yarman'da hazır bulundu. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
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