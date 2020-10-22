"Adana'm Sana İhtiyacımız Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Valilik himayesinde Türk Kızılay Adana Şubesi tarafından, "Adana'm Sana İhtiyacımız Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılarak kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

Kampanyaya kan vererek destek olan Elban, herkese kendi sağlıkları ve başkasının hayatı kurtarmaları için düzenli şekilde kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan bağışının azaldığına dikkati çeken Elban, "Hastalarımız, hasta yakınlarımız, sağlık kurumlarımız bu konuda biraz mağduriyet yaşamaya başlamışlardı. İnşallah Adana'mızda ve diğer illerimizde tekrar yapılacak bu kampanyalar iyi bir farkındalık sağlar ve kısa sürede kan ihtiyacının en üst seviyede karşılanmasına vesile olur." diye konuştu.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kampanyanın yarın sona ereceğini belirtti.