Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

31.08.2022 15:48
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ceritler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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