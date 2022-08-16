Adana'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

16.08.2022 17:12
Adana'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, ailesiyle misafirliğe gittiği evin 4. katındaki balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, ailesiyle misafirliğe gittiği evin 4. katındaki balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki yakınlarına ailesiyle misafirliğe giden A.A. (7), henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evin balkonundan zemine düştü.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Adana'da motosiklet kazasında 2 kişi öldü Adana'da motosiklet kazasında 2 kişi öldü Adana'da devrilen motosikletteki iki kişi öldü Adana'da devrilen motosikletteki iki kişi öldü
Kaynak: AA

Belediye evleri mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:13:25. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement