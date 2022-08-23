Adana'da çöp kamyonun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Adana'da çöp kamyonun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

23.08.2022 20:20
Adana'da çöp kamyonun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Samet Kızıltoprak, Huzurevleri Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada Çukurova Belediyesine ait 01 EV 208 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine giden 112 Acil Servis ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Kızıltoprak'ın yakınları gözyaşı döktü.

Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çöp kamyonun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da çöp kamyonun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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