Yeşiltepe Mahallesi 2949. Sokak'ta üç katlı apartmanın bahçesinde, ev sahibi Nurettin B. ile kiracısı Serhat Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kiracı, tartıştığı ev sahibi ile kardeşini silahla yaraladı - Son Dakika

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