Adana'da barışmak için buluştuğu arkadaşını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da barışmak için buluştuğu arkadaşını darbeden zanlı tutuklandı

28.09.2022 09:58

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde barışmak için buluştuğu arkadaşını darbederek ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde barışmak için buluştuğu arkadaşını darbederek ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yeşilyuva Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki Prof. Dr. Sebahattin Zaim Parkı'nda Serkan M. (18), vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından ağır darbe aldığı belirlenen Serkan M, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayı araştıran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serkan M'nin cep telefonunun da kaybolduğunu belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kayıp telefonun U.C. (17) tarafından Serkan M'nin ailesine teslim edildiğini saptadı.

Bilgisine başvurulan U.C, arkadaşı Yusuf Can A'nın telefonu kendisine verdiğini ve ortak arkadaşları Serkan M. ile kavga ettiğini söyledikten sonra yanından ayrıldığını, kendisinin de telefonu Serkan M'nin ailesine teslim ettiğini anlattı.

Polis ekipleri, elde ettiği bilgiler üzerine şüpheli Yusuf Can A'Yı dedesinin Hurmalı Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Şüpheli, yaklaşık bir ay önce anlaşmazlık nedeniyle aralarının açıldığı arkadaşıyla barışmak için parkta buluştuklarını ve Serkan M'yi kendisine küfrettiği için darbettiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ağır yaralan Serkan M'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da barışmak için buluştuğu arkadaşını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da barışmak için buluştuğu arkadaşını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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