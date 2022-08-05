Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

05.08.2022 20:17
Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü ağır yaralandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü ağır yaralandı.

İsmail Yılmaz (36) yönetimindeki otomobil ile karşı yönde seyir halindeki Hacı Mehmet G. idaresindeki 33 ADH 485 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyon, Saimbeyli- Feke kara yolunda çarpıştı.

Kaza sonrası küçük çaplı yangın çıkan otomobildeki sürücü Yılmaz, çevredekilerce araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralı Yılmaz'ı Feke Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İsmail Yılmaz, Saimbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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