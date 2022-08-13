Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

13.08.2022 17:26
Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, motosikletinin otomobille çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, motosikletinin otomobille çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Z.S'nin kullandığı 01 ACY 154 plakalı motosiklet, Mavi Bulvar'da Y.Y. idaresindeki 01 ADH 536 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi, yoldan geçerken kazayı gören bir doktor yaptı.

Z.S, müdahalenin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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