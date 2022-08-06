Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
H.K, Kozan Caddesi'ndeki iş yerine gelen A.Ç ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç tabancayla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı A.Ç. sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis şüpheli H.K'yı gözaltına aldı.
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