Son Dakika Haberleri: ADANA PİTBULL CİNSİ KÖPEĞE 'ÇITIR'I PARÇALATAN ÜÇ ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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ADANA PİTBULL CİNSİ KÖPEĞE 'ÇITIR'I PARÇALATAN ÜÇ ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

1 saat önce

ADANA'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedi Çıtır'ı pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, parçalatan 4 çocuk polis adliyeye sevk edildi.

ADANA'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedi Çıtır'ı pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, parçalatan 4 çocuk polis adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolüne getirilen çocuklar gazetecilere, 'Abilere selam çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Denizli çocuğuyuz ' dedi.
Olay, 23 Temmuz'da, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. Market işleten Zehra Kuşçu'nun 2,5 yıldır beslediği hamile olan 'Çıtır' adlı kedi, iş yerine yakın bir yerde dolaşırken, karşıdan gelen 4 çocuğun tasmayla gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Park halindeki otomobilin altına saklanan kedi, 4 çocuk tarafından yakalanıp köpeğin önüne atıldı. Kedi, köpeğin saldırısıyla kanlar içinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Zehra Kuşçu, marketten çıktığında Çıtır'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi. Kuşçu'nun şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemenin ardından şüphelilerin B.P (12), ağabeyi H.P (13), M.Ü.Y (13) ve kardeşi A.Y. (13) olduğu tespit edildi. Adresleri belirlenen 4 çocuk polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen, çocuklar sağlık kontrolüne getirildikleri sırada gazetecilere, 'Abilere selam çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Denizli çocuğuyuz' dedi. Çocuktar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADANA PİTBULL CİNSİ KÖPEĞE 'ÇITIR'I PARÇALATAN ÜÇ ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:35 Kaynak: DHA
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