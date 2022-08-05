Adana Şehir Hastanesi'nde hareket bozuklukları "beyin pili" ile tedavi ediliyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hareket bozukluklarının tedavisi beyin pili uygulamasıyla gerçekleştiriliyor.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde iki yıldır yapılan beyin pili uygulamasıyla şimdiye kadar 20 hasta sağlığına kavuştu.

Beyin pili, ilaç tedavisiyle kontrol edilemeyen durumlarda uygulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Çekinmez, hastaların ameliyat sırasında uyanık kaldığını belirtti.

Hastayla konuşarak beyin pili uygulamasını gerçekleştirdiklerini ifade eden Çekinmez, şöyle devam etti:

"Ameliyattan 2 gün sonra hasta evine gidiyor. Pil yerleştirildikten 1 hafta sonra pil açılımı ve ayarlarını yapıyoruz. Verdiğimiz ilaç tedavisi ve pil sayesinde, hastayı en iyi nörolojik duruma getiriyoruz. Hastalarımız arasında titremeleri nedeniyle 20 yıldır kendi hayatını tek başına idare ettiremiyorken beyin pili tedavisi sonrası günlük hayatlarını yardımsız sürdürebilenler var."