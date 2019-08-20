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Adana Valiliği, Furkan Vakfı destekçilerinin eylemlerini yasakladı

1 saat önce

ADANA Valiliği, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticileri ile vakıf ile irtibatı tespit edilen şüphelilerin yargılanacağı duruşmada güvenliğin sağlanması amacıyla vakıf destekçilerinin 21- 25 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde basın açıklaması, eylem ve protesto gösterisi...

Adana Valiliği, Furkan Vakfı destekçilerinin eylemlerini yasakladı, System.String[]
ADANA Valiliği, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticileri ile vakıf ile irtibatı tespit edilen şüphelilerin yargılanacağı duruşmada güvenliğin sağlanması amacıyla vakıf destekçilerinin 21- 25 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde basın açıklaması, eylem ve protesto gösterisi yapmasını yasakladı.
Adana Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticileri ile vakıf ile irtibatı tespit edilen şüphelilerin  22 Ağustos'ta Adana Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edileceği belirtildi. Kent genelinde huzurun, güvenliğin ve kişi dokunulmazlığının sağlanması amacıyla bazı kararlar alındığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:
"Vakfın kurucusu konumunda bulunan Alparslan Kuytul'a ve Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerine destek vermek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında veya bu vakıf ile bağlantısı bulunan şahıslar tarafından, 21 Ağustos günü saat 17.00'den başlayarak 25 Ağustos günü saat 23.59'a kadar, ilimiz genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, sivil toplum kuruluşu önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem/etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana İl Merkezine girişlerinin Adana Valiliği oluruyla yasaklanmasına karar verildi."


Adana Valiliği, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:30 Kaynak: DHA
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