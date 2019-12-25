Adana Valisi Demirtaş, sağanaktan etkilenen okullarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sağanaktan olumsuz etkilenen Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki okullarda incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Demirtaş, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalara derhal başlandığını kaydetti.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim ve öğretime ara verildiğini hatırlatan Demirtaş, çocukların herhangi bir sıkıntı yaşamadan eğitimlerine devam edebilmesi için her türlü tedbirin alınmaya devam edeceğini belirtti.

Vali Demirtaş, yağıştan etkilenen bölgelerde hayatın normalleşmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini ifade etti.