Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

07.01.2026 10:51
Adana'da bazı suçlara ilişkin 2024 ve 2025 yıllarının karşılaştırmasını yapan Vali Yavuz Selim Köşger, "kasten öldürme" suçunun 90'dan 82'ye, "kasten yaralama" suçunun ise 7 bin 994'ten 7 bin 988'e gerilediğini ifade etti. Öte yandan; Köşger dün gece yayımlanan kararname ile Denizli Valiliği'ne atandı.

Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger, organize suçların şehrin ekonomisini, sosyal huzurunu ve güvenlik algısını topyekun etkileyen suçlar olduğunu belirterek, "Organize suçun her türlüsüne karşı mücadeleyi en sert ve kararlı şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından, 2025 yılındaki çalışmalara ilişkin gazetecilere değerlendirme yaptı. Terörle mücadelenin Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Köşger, elde edilen istihbaratlar ve gerekli güvenlik tedbirleri sayesinde yılbaşı ve sonrasındaki birçok sosyal aktivitenin sorunsuz gerçekleştirildiğini söyledi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE 311 OPERASYON

Terör örgütlerine yönelik 2024'te 248 operasyon yapıldığını, 29 teröristin tutuklandığını ifade eden Köşger, 2025'te ise 311 operasyon gerçekleştirildiğini ve yakalanan 43 teröristin tutuklandığını belirtti. Vali Köşger, 2024 ve 2025'te üçer terör eyleminin engellendiğini vurgulayarak, terörle mücadelenin kesintisiz şekilde devam edeceğini dile getirdi.

KASTANE YARALAMA SUÇUNDA 6 AZALMA

Bazı suçlara ilişkin 2024 ve 2025 yıllarını karşılaştırmasını yapan Vali Köşger, "kasten öldürme" suçunun 90'dan 82'ye, "kasten yaralama" suçunun ise 7 bin 994'ten 7 bin 988'e gerilediğini ifade etti. Vali Köşger, otodan hırsızlığın 492'den 249'a, kapkaçın 28'den 14'e, yankesiciliğin 46'dan 25'e, motosiklet hırsızlığının 743'ten 396'ya, oto hırsızlığının 79'dan 50'ye, evden hırsızlığın 844'ten 632'lere, iş yeri ve kurumdan hırsızlığın 549'dan 500'e, dolandırıcılığın 1043'ten 1021'e, gasp ve yağmanın 498'den 447'ye düştüğünü belirtti. Silah kaçaklığı operasyonlarında da 2024'te ruhsatsız 4 bin 866 silah ele geçirildiğini, 2025'te rakamın 4 bin 288'e düştüğünü vurgulayan Vali Köşger, "Buradaki düşüş iyi aslında insanların artık kendilerine çeki düzen verdiğini, ruhsatsız silahla ortada dolaşma oranının azaldığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

Vali Köşger, organize suçlarla mücadele konusunda da çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Organize suçlar, şehrin ekonomisini, sosyal huzurunu, güvenlik algısını topyekun etkileyen suçlardır. Organize suçun her türlüsüne karşı mücadeleyi en sert ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Organize suçlara karşı operasyon sayısı 2024'te 62 iken 2025'te 69 yükselmiş, gözaltı sayısı 1224'ten 1227'ye, tutuklu sayısı 634'ten 669'a çıkmış. Çökertilen organize suç çete sayısı da 28'den 32'ye yükselmiş. Suçtan elde edilen kazançların hedef alınması da bu çalışmanın bir sonucu. Suçtan elde edilen mal varlıklarına el koyma miktarı 2024'te 1 milyar 102 milyon, 2025'te 1 milyar 322 milyon liraya yükselmiş."

KÖŞGER, DENİZLİ VALİLİĞİ'NE ATANDI

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 7 vali merkeze çekildi, 19 şehrin valisi değişti. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Denizli Valiliği'ne atandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Sarikaya Mehmet Sarikaya:
    Bu nasıl vali olmuş 19 3 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    Hüsnü çobanı mı atadınız bu kadar azalma inanılmaz 18 1 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Denizliler bayram ediyor. Aynı başarıyı orada da yakalar inşallah. 6 0
  • gsgs3466 gsgs3466:
    tşşk geçiyo bence başka açıklaması yok:) 14 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Coook Çalışman gerek Sn Valim 9 0 Yanıtla
  • Emrah Hanlıoğlu Emrah Hanlıoğlu:
    son sakasini da yapip gitmis denizliye ::) 8 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
