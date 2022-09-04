Vali Elban, Sarıçam'da muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Vali Elban, Sarıçam'da muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

04.09.2022 18:06
Vali Elban, Sarıçam'da muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

Adana Valisi Süleyman Elban, Sarıçam ilçesinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Sarıçam ilçesinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Elban, Baklalı Mahallesi'ndeki toplantıda muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlarla sohbet etti, sorunları dinledi.

Elban, Çukurova'nın iklimi ve verimli topraklarıyla Türkiye'nin en önemli tarım alanlarının başında geldiğini belirtti.

Muhtarların, devlet ile vatandaş arasında "köprü" olduğunu kaydeden Elban, "Vatandaşlara kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında en büyük destekçimiz sizlersiniz. Yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Süleyman Elban, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Elban, Sarıçam'da muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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