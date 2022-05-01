Adana'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

01.05.2022 11:31
Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

CENAZE ADANA'YA GETİRİLDİŞırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde süren Eren Abluka-5 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya getirildi.

CENAZE ADANA'YA GETİRİLDİ

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde süren Eren Abluka-5 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Burada düzenlenen karşılama törenine, şehidin babası Hüseyin, annesi Hediye Akdeniz, Vali Süleyman Elban, milletvekilleri, belediye başkanları, kent protokolü ve akrabaları katıldı. Duaların edilmesinin ardından şehidin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Yumurtalık ilçesi Hamzalı Mahallesi Mezarlığı'na gönderildi.


Adana'ya şehit ateşi düştü (2)
Adana'ya şehit ateşi düştü (2)
Adana'ya şehit ateşi düştü (2)
Adana'ya şehit ateşi düştü (2)
Adana'ya şehit ateşi düştü (2)
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Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akdeniz, Şehit, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika


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