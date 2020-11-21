Adanaspor: 1-0

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Bilal Gölen (xx), Hakan Karabalcık (xx)

SARI KARTLAR: Onur Atasayar (Bursaspor) - Ognjen Ozegovic, Celil Yüksel, Hakan Çinemre (Adanaspor)

TFF 1'inci Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor ile Adanaspor karşılaştı. Temponun oldukça düşük geçtiği mücadelenin son anlarında, Ali Akman'ın Hakan Çinemre tarafından ceza sahasında düşürülmesiyle Bursaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Recep Aydın, kaleci ile topu ayrı köşelere yollayarak, takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi. Bu galibiyetin ardından Bursaspor puanını 14'e yükselterek, bir maçı eksik rakibinin önüne geçti. Adanaspor ise 12 puanda kaldı.

- Bursa