Adanaspor 3-1 Osmanlıspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor 3-1 Osmanlıspor - Son Dakika Spor

Adanaspor 3-1 Osmanlıspor

17 dakika önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Kemal ElmasAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Çinemre, Renan Diniz (Dk. 33 Özkan Taştemur), Savaş Polat, Mehmet Sedef, Eren Keleş (Dk. 70 Mbilla), Diop, Bagayoko, Furkan Özçal (Dk.

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Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Kemal Elmas


Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Çinemre, Renan Diniz (Dk. 33 Özkan Taştemur), Savaş Polat, Mehmet Sedef, Eren Keleş (Dk. 70 Mbilla), Diop, Bagayoko, Furkan Özçal (Dk. 90 Mustafa Samican Keskin), Ahmet Dereli, Roni


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım (Dk. 62 Okan Deniz), Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Barış Zeren, Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 83 Batuhan Yılmaz), Erdem Çetinkaya (Dk. 46 Todorovic), Mertan Caner Öztürk


Goller: Dk. 16 Eren Keleş, Dk. 45 4 Ahmet Dereli, Dk. 84 Mbilla (Adanaspor), Dk. 56 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Dk. 14 Bagayoko, Dk. 17 Eren Keleş (Adanaspor), Dk. 40 Oğuz Yıldırım, Dk. 65 Mehmet Yiğit, Dk. 74 Ayuk (Osmanlıspor)


Ramazan Keleş, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:00 
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