Adanaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Adanaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

17.11.2020 17:19

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nin bakıma alınması nedeniyle Gençlik Stadı'nda teknik direktör Yunus Murat Ceylan yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan, 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla süren idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Ceylan: "Kural yolda değiştiriliyor"

Teknik direktör Yunus Murat Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Menemenspor maçının ertelenmesinin hesaplarını bozduğunu söyledi.

Menemenspor maçını oynayıp, ardından milli maç arasına girmeyi planladıklarını ancak kendileri için bu aranın bir hafta önce başladığını aktaran Ceylan, pazar günü yapacakları Bursaspor maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Ceylan, Kovid-19 nedeniyle A takım listesindeki oyuncu sayısı 14'ün altına inen takımların hükmen mağlup sayılacağına yönelik iddialara ilişkin, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar ertelenen maçlar var ve bunlar oynanacak. Bundan sonra benzer durumda hükmen mağlup sayılacak olunması bir adaletsizlik hissi uyandırabilir. Kural en başta öyle koyulup uygulansaydı, belki bu noktada hiçbir maç ertelenmeyecek durumda da olabilirdi. Herkes ayağını yorganına göre uzatırdı. Ertelen maçların oynanacak, bundan sonra ertelenecek maçların ise oynanamayacak olması, haksız bir rekabet doğurabilir mi diye tereddüdüm var. Kural yolda değiştiriliyor. Biz, sağlıklı 11 oyuncumuz olduğu sürece sahaya çıkarız, kazanmak için elimizden geleni yaparız."

Takımların, Kovid-19 nedeniyle kadrolarını geniş tuttuğunu dile getiren Ceylan, "Biz 30 oyuncuyla antrenman yapıyoruz. Normalde takımlar bu rakamlara ulaşmazlar. Bunun 35'e çıkarılmasıyla ilgili de bir durum var. Öyle bir durum olursa, ona göre tedbirler alırız. Kadromuzu daha da genişletiriz." diyerek sözlerini tamamladı.

Adanaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Bursaspor, Pazar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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