Adaşından etkilenip harçlıklarını Suriyeli yaşıtlarına bağışladı

Mersin'de, bindiği minibüste kıyafetleri kirli olduğu gerekçesiyle koltuğa oturtulmayan Muhammet Hevevi'nin durumundan etkilenen Muhammet Yusuf Taner, biriktirdiği harçlıklarını, Suriyeli yaşıtları yararına kullanılması için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı.

HAKAN CAN ŞAHİN - Mersin'de, bindiği minibüste kıyafetleri kirli olduğu gerekçesiyle koltuğa oturtulmayan Muhammet Hevevi'nin durumundan etkilenen Muhammet Yusuf Taner, biriktirdiği harçlıklarını, Suriyeli yaşıtları yararına kullanılması için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Erdemli ilçesinde geçen hafta bindiği bir yolcu minibüsünde kıyafetleri kirli olduğu için koltuktan kaldırılan, yerde otururken uyuya kalan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 12 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hevevi'yle ilgili haberleri izleyen 7 yaşındaki Muhammet Yusuf Taner, adaşının durumdan etkilenerek Suriyeli çocuklara yardımda bulunmak istedi.

Küçük Muhammet, bunun üzerine babasının verdiği ve biriktirdiği harçlıkları bağışlama kararı aldı.

Küçük çocuk, babası Fahri Taner'le yaptığı görüşme sonrası paraları, Muhammet Hevevi'ye eğitim hayatı boyunca burs verecek olan Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesine bağışladı.

Ailesiyle beraber Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şube Başkanı ve İl Müftüsü Şaban Kondi'yi ziyaret eden Muhammet, paraları makbuz karşılığında teslim etti.

"Kendi isteğiyle yardımcı olmak istedi"

Baba Fahri Taner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 7 yaşında olmasına rağmen yaşından büyük bir olgunluk gösterdiğini belirterek, gönlü büyük olan oğlu ile gurur duyduğunu söyledi.

Oğlunu, ailesine, vatanına ve milletine faydalı bir birey olarak yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Taner, şöyle konuştu:

"Ben berberlik yapıyorum. İşten eve geldiğimde cebimdeki bozuk paraları harçlık yapsın diye oğluma veriyorum. O da bu paraları kumbarasında biriktiriyor. Oğlum benden aldığı 5 kuruşu bile kumbarasına atarak biriktirmeye çalışıyor. Kendi isteğiyle, biriktirdiği harçlıklarla durumu iyi olmayan arkadaşlarına yardımcı olmak istedi. Ben de babası olarak gururlandım ve duygulandım."

Muhammet Yusuf Taner de Suriyeli Muhammet Hevevi'nin durumuna çok üzüldüğünü, paraya ihtiyacı olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Biriktirdiği harçlıklarla yardım etmek istediğini ailesiyle paylaştığını anlatan Taner, "Biriktirdiğim bu parayı kıyafeti kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan Muhammet kardeşime ve Suriye'deki çocuklara bayram harçlığı olarak göndermek istiyorum." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şube Başkanı ve İl Müftüsü Şaban Kondi ise Mersin'in farklı inanç, kültür ve düşünceye sahip insanların kardeşçe bir arada ve huzur içerisinde yaşadığı bir şehir olduğunu söyledi.

Muhammet'in biriktirdiği parasını Suriyeli yaşıtlarına bağışlamasının çok duygulandırıcı bir hareket olduğunu anlatan Kondi, "Biz Muhammet'i tebrik ediyoruz. Kendisi küçük ama gönlü ve kalbi koskocaman olan duyarlı bir yavrumuz. Allah böyle duyarlı olan yavrularımızı eksik etmesin diyorum. Örnek olması açısından da güzel bir davranış." diye konuştu.

Erdemli 51 No'lu Kargıcak Yolcu Taşıma Kooperatifine bağlı bir minibüse binen kıyafetleri kirli bir çocuğun koltuğu oturduktan sonra bulunduğu yerden kaldırıldığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, bunun üzerine kooperatif tarafından başlatılan incelemede tedbiren şoföre 6 ay uzaklaştırma cezası verilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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