Adelaide Yazarlar Haftası İptal Edildi

13.01.2026 11:22
Filistinli yazar Abdel-Fattah'ın programdan çıkarılması üzerine etkinlik iptal edildi.

Avustralya'da 2026 Adelaide Festivali kapsamında düzenlenen Adelaide Writers' Week (Adelaide Yazarlar Haftası) etkinliği, Filistin asıllı yazar Randa Abdel-Fattah'ın programdan çıkarılması ve çok sayıda yazarın boykot etmesinin ardından iptal edildi.

ABC News'in haberine göre, Adelaide Festivali yönetim kurulundan, Bondi Plajı'nda Aralık 2025'te düzenlenen silahlı saldırı sonrası "kültürel hassasiyet" gerekçesiyle yazar Abdel-Fattah'ın, 2026 Adelaide Festivali kapsamında düzenlenen Adelaide Yazarlar Haftası programından çıkarılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

"Bondi Plajı saldırısından etkilenen bir topluluğa saygı" amacıyla alınan kararın daha da bölünmeye sebep olduğu belirtilen açıklamada, "Bu kararın, kitlemize, sanatçılarımıza, yazarlarımıza, bağışçılarımıza, hükümetimize ve kendi personelimize verdiği üzüntüyü anlıyor ve derin pişmanlık duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Birçok yazarın 2026 Adelaide Yazarlar Haftası'na katılmayacağını duyurduğu belirtilen açıklamada, söz konusu etkinliğin bu yıl planlandığı gibi devam edemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 2026 Adelaide Festivali ve sonrasının devamı ve düzenli bir geçiş yapılabilmesi amacıyla, kalan yönetim kurulu üyelerinin de istifa edeceği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, 2026 Adelaide Festivali'nin bir parçası olan Adelaide Yazarlar Haftası etkinliği iptal edilirken festivalin 27 Şubat-15 Mart tarihlerinde yapılması bekleniyor.

Abdel-Fattah, yönetim kurulunun özrünü kabul etmedi

Kurulun açıklamasında ayrıca, kararın sunulma şekli nedeniyle Abdel-Fattah'tan özür dilendiği ifade edilerek "Bunun kimlik veya muhalefetle ilgili değil, Avustralya tarihindeki en kötü terör saldırısının ardından, ülkemizde ifade özgürlüğünün kapsamı konusunda ulusal söylemde devam eden değişimle ilgili olduğunu yineliyoruz." denildi.

Abdel-Fattah ise sosyal medya paylaşımında yönetim kurulunun özrünü reddettiğini belirterek "Yönetim kurulunun pişmanlığının iptal kararının kendisi değil, bu kararın nasıl iletildiğiyle ilgili olduğu açıktır." ifadesini kullandı.

Filistin asıllı yazarın programdan çıkarılması tepki çekmişti

Adelaide Festivali Yönetim Kurulu, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Bondi olayının hemen ardından Abdel-Fattah'ı "programda tutmanın kültürel açıdan hassas olmayacağı" gerekçesiyle davetini geri çekmiş, South Australia eyalet Başbakanı Peter Malinauskas, yazarın etkinlikte yer almasını desteklemediklerini belirtmişti.

Abdel-Fattah ise kararın "açık ve utanmaz bir Filistin karşıtı ırkçılık ve sansür" olduğunu vurgulayarak festivalin bu tutumunun ifade özgürlüğüyle çeliştiğini dile getirmişti.

Filistin asıllı Avustralyalı yazar Abdel-Fattah'ın programdan çıkarılmasının ardından onlarca yazar, etkinliği boykot etme kararı almıştı.

Birçok yazarın programı boykot etmesi üzerine festivalin yönetim kurulu başkanı ve kurul üyeleri görevlerinden istifa etmişti.

Eski Adelaide Writers' Week Direktörü Jo Dyer, yönetim kurulunun Abdel-Fattah'ın davetini geri çekme yönündeki kararının, etkinliğin uluslararası itibarını "tamamen yerle bir ettiğini" ifade ederek "Bunu da Writers' Week'e davet edilen konukların yüzde 90'ından fazlasının protesto amacıyla etkinlikten çekilmesinden açıkça görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

