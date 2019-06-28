Adem Büyük, Galatasaray'da
29 dakika önce
Galatasaray Kulübü, Babel'in ardından Adem Büyük'ü de kadrosuna kattığı açıkladı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
Kulübü, Babel
'in ardından Adem Büyük
'ü de kadrosuna kattığı açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor
ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir." - İSTANBUL
Adem Büyük Galatasaray'da
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