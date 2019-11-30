Son Dakika Haberleri: Adem Büyük ve Belhanda ceza sınırında!
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Adem Büyük ve Belhanda ceza sınırında!

6 saat önce

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.


Süper Lig'in geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, 12 karşılaşmada aldığı 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan topladı.


Trabzonspor ise 6 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda 22 puan elde etti.


- Dört sakat, bir cezalı


Galatasaray'da karşılaşma öncesinde dört futbolcunun sakatlığı, bir oyuncunun da cezası bulunuyor.


Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek.


Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.


- Adem ve Belhanda ceza sınırında


Galatasaray'da Adem Büyük ve Younes Belhanda, Trabzonspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda ligin 14. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.


Younes Belhanda, Trabzonspor, Adem Büyük, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:44 
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