ADEM kursiyerleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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ADEM kursiyerleri iftarda bir araya geldi

22.04.2022 10:41
ADEM kursiyerleri iftarda bir araya geldi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren Çubuk Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitim gören dezavantajlı kadınlar ve çocukları, iftar programına katıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren Çubuk Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitim gören dezavantajlı kadınlar ve çocukları, iftar programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından projelendirilen ve Çubuk Kaymakamlığı ile Çubuk Belediyesi tarafından desteklenen ADEM'den kurs alan dezavantajlı kadınlar ve çocukları, iftar sofrasına buluştu.

Hayırsever bir iş insanı tarafından ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programa Kaymakamı Adem Keleş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı, Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Işıl Korkmaz, daire amirleri ve kursiyerler ile çocukları katıldı.

Programda konuşan Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı, aile destek merkezlerinin bakanlıklarının önemli kuruluşlarından olduğunu söyledi.

Çubuk ADEM'in yürüttüğü çalışmalar ile göz doldurduğunu anlatan Tarlacı, "Siz kursiyerlerimizin canla başla çalıştığını görmekteyiz. Bu kurumumuzda aldığınız eğitimle ayaklarınızın üstünde durduğunuzu öğrendik. Sizlerle iftihar ettiğimizi özellikle söylemek istiyorum. Çünkü sizler hem kendi ailenize hem de Çubuk'un ekonomisine katkı veriyorsunuz." diye konuştu.

Kaymakam Adem Keleş de "Burada 500'ü aşkın kadınımıza mesleki eğitim, psikolojik destek, sosyal yardım ve dini eğitim veriyoruz. Burası kadınlarımızı adeta hayata bağlıyor."' dedi.

Kursiyerler adına konulan Filiz Kaynamazoğlu ise "Burası beni ve arkadaşlarımızı hayata bağlarken, kendi ayaklarının üzerinde durabilmeyi öğretti. Burası olmasaydı bir çok arkadaşımız hayata küsmüş olacaktı." ifadelerini kullandı.

İftarın ardından Kaymakam Keleş, Tarlacı ve beraberindekiler ADEM'e giderek yürütülen çalışmalar ve üretilen ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Mustafa Tarlacı, Adem Keleş, Ankara, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ADEM kursiyerleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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