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Adem Ljajic ayrılık kararı verdi!
6 saat önce
Beşiktaş'ın sezon başında Torino'dan bonservisini aldığı Adem Ljajic, Kara Kartal'da Süper Lig'in ilk yarısında ortaya koyduğu futbolla beklentilerin altında kalmıştı.
Beşiktaş'ın sezon başında Torino'dan bonservisini aldığı Adem Ljajic, Kara Kartal'da Süper Lig'in ilk yarısında ortaya koyduğu futbolla beklentilerin altında kalmıştı.
Bu durumdan dolayı sürekli olarak eleştirilerin hedefi olan Ljajic'in yönetimle görüşüp ayrılık kararı aldığı bildirildi.
Yetenekli futbolcu bu sezon forma giydiği 20 maçta takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:06
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