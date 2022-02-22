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"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu - Son Dakika

"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu

22.02.2022 11:14
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu

Yazar Ayşe Kulin'in aynı adı taşıyan romanından uyarlanan "Adı Aylin" adlı müzikal sanatseverlerle buluştu.

Yazar Ayşe Kulin'in aynı adı taşıyan romanından uyarlanan "Adı Aylin" adlı müzikal sanatseverlerle buluştu.

Aylin Devrimel Radomisli Cates'in prenseslikten ABD ordusuna katılmasına uzanan hayat hikayesini anlatan müzikalin prömiyeri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) yapıldı.

AA muhabirine, gösterim öncesinde açıklama yapan Kulin, "Aylin" karakterinin gerçek hayatta hem aynı apartmanda oturdukları çok yakın arkadaşı hem de akrabası olduğunu söyledi.

Aylin'i çok yakından tanıdığını belirten Kulin, "Bütün arkadaşları ve ben, onun bu erken, zamansız, ani ve garip ölümü üzerine gerçekten çok üzüldük. Bu romanı da ailesinden izin alarak yazdım. Aylin'in bu kadar popüler olacağını, kitabın bu kadar sevileceğini aklımın ucundan dahi geçirmemiştim." dedi.

Kulin, romanın çok satmasından bir yazar olarak memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aylin daha muhafazakar bir toplum olan Türkiye'de özgür kadını ifade ediyordu. Her bakımdan özgür ve tabii eğitimli de. Yani hekim olabilmiş bir kadın Amerika'da başarıya erişiyor ve orduya kadar giriyor. Yani çok ilginç bir yaşamı vardı. Ben onu tanıtmak için yani bir nevi arkadaşıma bir vefa borcu gibi yazdım bu kitabı. Filmini, dizisini yapmak isteyenler çıktı, imzaladık anlaşmaları ama hiç sonu gelmedi nedense."

Oyunda Aylin karakterini oynayan Tuba Ünsal'ın hikayeyi müzikal olarak sahneye taşımak istediğini söylediğinde başta ürktüğünü anlatan Kulin, "Dansçıyı, müziği, güzel sesi her şeyi bir araya getireceksiniz. İçlerinden birinin nezlesi olsa kayar oyun, yani çok zor." diye konuştu.

Ayşe Kulin, hikayeyi müzikal bir oyun olarak sahneye taşımak için emek veren Ünsal'ın Aylin gibi azimli olduğuna işaret ederek, "Fizik olarak da onu çok andırıyor. Renkleri, inceliği ve tabii bu gönül inadı. Yani bir şeye gönül koyunca onu mutlaka başarmak istiyor ve başardı, çok seviniyorum, bugün onun başarısı. Yani bugünün Aylin'i artık bana ait değil, onun Aylin'i." değerlendirmesini yaptı.

Oyunu ilk defa izleyeceği için Aylin'in veya Tuba Ünsal'ın annesiymiş gibi heyecanlı olduğunu ifade eden Kulin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanki kendi çocuğum sahneye çıkıp da oynayacakmış gibi bir tuhaf heyecan içindeyim. Çünkü çok istiyorum başarmasını. Eminim de başaracağına, ona sadece şans diliyorum. Çok emek verdi, çok çabaladı. Her şeyi tek başına yaptı. Dediğim gibi müzikal çok zordur, kolaya kaçmadı. Onun için de çok takdir ediyorum kendisini."

Yaklaşık üç buçuk saat süren, yönetmenliğini Doğu Yaşar Akal'ın üstlendiği müzikal oyunda, Aylin karakterini oynayan Tuba Ünsal'a Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Lila Gürmen, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Adı Aylin' müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu - Son Dakika


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