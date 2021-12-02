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Adı "katil kuyruk"! 74 milyon yıl önce yaşayan dinozoru Şilili bilim adamları ortaya çıkardı! - Son Dakika

Adı "katil kuyruk"! 74 milyon yıl önce yaşayan dinozoru Şilili bilim adamları ortaya çıkardı!

02.12.2021 15:24

Şili'de bilim adamları tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda kuyruğunu silah gibi kullanabilen bir dinozor türüne ait fosil bulundu. 2 metre boyundaki dinozorun kuyruğu, öldürücü etkiye sahip.

Şili'de kuyruğunu silah gibi kullanabilen bir dinozor türüne ait fosil bulundu. CNN'in haberine göre, Patagonya bölgesindeki Magallanes kentinden çıkarılan "Stegouros elengassen" adlı dinozor, bilim insanlarını hayrete düşürdü.

74 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞ

Yaklaşık 2 metre boyunda olduğu belirtilen dinozorun 71- 74 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtiliyor. Bilim insanları, dinozor fosilinin kuyruğunun bir zırha sahip olduğuna ve silah gibi kullanılabildiğine dikkat çekti.

KEMİKLEŞMİŞ ÇIKINTILARI VAR

Söz konusu kuyruğun yaprak şeklinde ve kemikleşmiş çıkıntıları olduğu belirtildi. Araştırmacı Sergio Soto Acuna, kuyruğun son derece tuhaf olduğunu ve silah gibi kullanılabildiğini ifade etti.

Adı katil kuyruk ! 74 milyon yıl önce yaşayan dinozoru Şilili bilim adamları ortaya çıkardı!

Silah, Fosil, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adı 'katil kuyruk'! 74 milyon yıl önce yaşayan dinozoru Şilili bilim adamları ortaya çıkardı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adı "katil kuyruk"! 74 milyon yıl önce yaşayan dinozoru Şilili bilim adamları ortaya çıkardı! - Son Dakika
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