Şili'de kuyruğunu silah gibi kullanabilen bir dinozor türüne ait fosil bulundu. CNN'in haberine göre, Patagonya bölgesindeki Magallanes kentinden çıkarılan "Stegouros elengassen" adlı dinozor, bilim insanlarını hayrete düşürdü.
Yaklaşık 2 metre boyunda olduğu belirtilen dinozorun 71- 74 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtiliyor. Bilim insanları, dinozor fosilinin kuyruğunun bir zırha sahip olduğuna ve silah gibi kullanılabildiğine dikkat çekti.
Söz konusu kuyruğun yaprak şeklinde ve kemikleşmiş çıkıntıları olduğu belirtildi. Araştırmacı Sergio Soto Acuna, kuyruğun son derece tuhaf olduğunu ve silah gibi kullanılabildiğini ifade etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adı 'katil kuyruk'! 74 milyon yıl önce yaşayan dinozoru Şilili bilim adamları ortaya çıkardı! - Son Dakika