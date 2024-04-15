Adidas, Solana Tabanlı Fitness Uygulaması Stepn ile NFT Ortaklığı Kurdu - Son Dakika
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Kripto

Adidas, Solana Tabanlı Fitness Uygulaması Stepn ile NFT Ortaklığı Kurdu

Adidas, Solana Tabanlı Fitness Uygulaması Stepn ile NFT Ortaklığı Kurdu

Adidas, Solana tabanlı fitness uygulaması Stepn ile stratejik bir ortaklık kurarak NFT koleksiyonları ve fiziksel ürünler ile spor ve teknoloji tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. İş birliği, Adidas'ın ünlü koşu ayakkabılarından ilham alınan bin adetlik NFT koleksiyonu ile başlayacak ve bir yıl sürecek.

15.04.2024 19:49  Güncelleme: 19:55
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Spor devi Adidas, Web3 dünyasına yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Solana tabanlı fitness uygulaması Stepn ile stratejik bir ortaklık kuran marka, NFT koleksiyonları ve fiziksel ürünler ile spor ve teknoloji tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Adidas ve Stepn'den NFT Hamlesi

Spor giyim sektörünün öncülerinden Adidas, Solana tabanlı fitness uygulaması Stepn ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu iş birliği, öncelikle "Stepn x Adidas Genesis Sneakers" adı verilen, Adidas'ın ünlü koşu ayakkabılarından ilham alınan bin adetlik NFT koleksiyonu ile başlayacak. İki marka arasındaki bu ortaklık bir yıl sürecek ve bu süre zarfında yeni NFT serileri ile fiziksel ürünler de piyasaya sürülecek.

Stepn, kullanıcılarının yürüyüş ve koşu aktiviteleri karşılığında kripto para birimi ile ödüllendirildiği bir "hareket et-kazan" uygulaması olarak dikkat çekiyor. Stepn CEO'su Shiti Manghani, Adidas gibi küresel bir marka ile gerçekleşen bu "phygital" (fiziksel ve dijitalin birleşimi) iş birliğinin, yaşam tarzı ödüllerinin geleceğini belirleyeceğini belirtti. Stepn, daha önce de benzer bir iş birliğine 2022 yılında Asics ile imza atmıştı.

Adidas'ın daha önce Coinbase, Bored Ape Yacht Club ve Bugatti gibi markalarla gerçekleştirdiği Web3 ortaklıklarına yeni eklenen Stepn ortaklığı, markanın kripto para dünyasındaki varlığını güçlendiriyor. Son olarak Stepn x Adidas Genesis Sneakers koleksiyonu, 17 Nisan'da Stepn'in kardeş platformu Mooar üzerinden satışa sunulacak.

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