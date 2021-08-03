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Son dakika haber! ADİL TEK: ÇOK YAKIN PLANDA YANGIN BÖLGELERİNDE YAĞIŞLAR GÖZÜKMÜYOR - Son Dakika

Son dakika haber! ADİL TEK: ÇOK YAKIN PLANDA YANGIN BÖLGELERİNDE YAĞIŞLAR GÖZÜKMÜYOR

03.08.2021 16:37
Son dakika haber! ADİL TEK: ÇOK YAKIN PLANDA YANGIN BÖLGELERİNDE YAĞIŞLAR GÖZÜKMÜYOR, System.String[]

Bir son dakika haberine göre BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Çok yakın planda yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Çok yakın planda yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak. 40 derece sıcaklıktaki yangın oluşum şartlarıyla, 30-32 derece arasındaki yangın oluşum şartları aynı değil" dedi.

Türkiye'nin çeşitli bölgeleri sıcaklık, şiddetli yağış ve orman yangınları ile mücadele ediyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklık uyarıları yapılırken, Karadeniz'in bazı yerlerinde sel felaketleri yaşanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hava sıcaklıkları ve beklenen yağışları değerlendirdi. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların, yerine göre yaklaşık 10 derece düşeceğini, Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yağmur beklendiğini dile getiren Adil Tek, "Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte orman yangınları riskinin biraz daha azaldığını göreceğiz ama tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çok yakın planda yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar düşüyor o bölgelerde 40-45 derecelere kadar çıktı. O sıcaklıklar da diğer bölgelerde olduğu gibi orada da 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak. 40 derece sıcaklıktaki yangın oluşum şartlarıyla, 30-32 derece arasındaki yangın oluşum şartları aynı değil" dedi.

"REKOR SICAKLIKLAR KIRILACAK GİBİ DURUYOR"

Adil Tek, "Bizim bölgemizde en sıcak zaman 15 Temmuz ile 15 Ağustos arası. 31 Temmuz 7 Ağustos arası eskiler 'Eyyam-ı Bahur' olarak adlandırıyorlar. Bu dönemde sıcaklıklar en yükseğe çıkıyor. 110 yıllık ölçümdeki en sıcak değerleri ile bu haftayı karşılaştırdığımızda rekor sıcaklıklara yaklaşmış durumda hatta bazı günler rekor sıcaklıklar kırılacak gibi gözüküyor. Cuma günü İstanbul'da tahmin edilen sıcaklık 40 derece. Biz en yüksek 41.3 derece ölçtük belki bu değer tekrar gözükecek ya da egale edilecek" diye konuştu.

"KARADENİZ'DE DOLU, YILDIRIM, SEL GİBİ RİSKLER SÖZ KONUSU"

Tek, "Cumartesi günü Kuzey'den hafif bir serinleme derken aslında yine hava sıcak 10 derecelik bir düşüş olacak, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de yağışlar göreceğiz. Kuzey'den gelen yağışlarla birlikte Karadeniz'de dolu, yıldırım, sel gibi riskler önümüzde gözüküyor. Rize, Trabzon, Artvin önümüzdeki yağışlarla birlikte risk altında gözüküyor" dedi.

"SICAKLIKLARIN DÜŞMESİYLE BİRLİKTE ORMAN YANGINLARI RİSKİNİN BIRAZ DAHA AZALDIĞINI GÖRECEĞİZ"

Adil Tek, "Orman yangınları açısından özellikle bu dönem nemin ve havanın kuruluğunun en arttığı dönem bu oranlar orman içinde daha da düşmeye başlayınca orman yangınları riski daha da artıyor. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte orman yangınları riskinin biraz daha azaldığını göreceğiz ama tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çok yakın planda o yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar düşüyor o bölgelerde. 40-45 derecelere kadar çıktı sıcaklıklar. Diğer bölgelerde olduğu gibi orada da 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak. 40 derece sıcaklıktaki yangın oluşum şartlarıyla, 30-32 derece arasındaki yangın oluşum şartları aynı değil" şeklinde konuştu.

Son dakika haber! ADİL TEK: ÇOK YAKIN PLANDA YANGIN BÖLGELERİNDE YAĞIŞLAR GÖZÜKMÜYOR
Son dakika haber! ADİL TEK: ÇOK YAKIN PLANDA YANGIN BÖLGELERİNDE YAĞIŞLAR GÖZÜKMÜYOR
Son dakika haber! ADİL TEK: ÇOK YAKIN PLANDA YANGIN BÖLGELERİNDE YAĞIŞLAR GÖZÜKMÜYOR
Son dakika haber! ADİL TEK: ÇOK YAKIN PLANDA YANGIN BÖLGELERİNDE YAĞIŞLAR GÖZÜKMÜYOR

Kandilli Rasathanesi, Orman Yangınları, Meteoroloji, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ADİL TEK: ÇOK YAKIN PLANDA YANGIN BÖLGELERİNDE YAĞIŞLAR GÖZÜKMÜYOR - Son Dakika


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