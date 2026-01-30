Adilcevaz\'da İhtiyaç Sahiplerine Patates Dağıtıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Aydınlar beldesinde ihtiyaç sahibi ailelere patates dağıtıldı.

Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımların sürdüğünü söyledi.

Ailelere ücretsiz patates dağıtıldığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasına katkı sunmak en önemli görevlerimizden biridir. İnşallah imkanlar ölçüsünde bu tür desteklerimizi sürdüreceğiz."