Adilcevaz'da marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yapıldı - Son Dakika
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Adilcevaz'da marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yapıldı

10.03.2022 10:33
Adilcevaz'da marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yapıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kentteki marketlerde stok ve fahiş fiyat denetimine katıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kentteki marketlerde stok ve fahiş fiyat denetimine katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin yürüttüğü ortak denetimde Başkan Gürsoy, market ve depolarda sıvı yağ stoğu ve ürün fiyatlarını kontrol etti.

Gürsoy, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ve vatandaşların şikayet ve talepleri doğrultusunda marketlerde denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

İlçedeki marketleri fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda uyardıklarını belirten Gürsoy, şöyle konuştu:

"Stokçuluk yapana, fahiş fiyat uygulayana bir müsamaha göstermeyeceğiz, gerekli cezayı uygulayacağız. Vatandaşımıza haksızlık eden hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Amacımız bu iş yerlerindeki depolarda tutulan ürünlerin stoklanmasını ve fahiş fiyat artışını engellemek. Ekiplerimiz aynı zamanda ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarının yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etmekteler. Bu tür denetimlerimizi sürdüreceğiz."

Adilcevaz'da marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yapıldı
Adilcevaz'da marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yapıldı
Adilcevaz'da marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yapıldı
Adilcevaz'da marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yapıldı
Adilcevaz'da marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yapıldı
Adilcevaz'da marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yapıldı

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Adilcevaz, Hisarcık, Zabıta, Bitlis, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adilcevaz'da marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adilcevaz'da marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yapıldı - Son Dakika
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