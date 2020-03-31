Adilcevaz'da siperlik maske üretimine başlandı - Son Dakika

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde 3 boyutlu yazıcılar ile maske üretimine başlandı.

Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi ve Aydınlar Beldesi Ortaokulu'nda kurulan robotik kodlama atölyelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tahsis edilen 3 boyutlu yazıcılar ile maske üretimine başlandı. Bilişim ve Teknoloji öğretmenleri Tarık Çetinkaya ve Erhan Evran'ın koordinesinde çizimi yapılan maskeler daha sonra montajlanarak kullanıma hazır hale getiriliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 adet 3 boyutlu yazıcılarla günde 10 adet üretilen maskeler, koronavirüsün yayılmasını engellemek için fedakarca çalışan sağlık personeline ücretsiz verilecek.