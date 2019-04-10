Son Dakika Haberleri: Adilcevaz'ın En Genç Muhtarı Oldu

Adilcevaz'ın En Genç Muhtarı Oldu

1 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde yaşayan 28 yaşındaki Rıdvan Emen, Budaklı Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimini kazanarak en genç muhtar oldu.

Adilcevaz'ın En Genç Muhtarı Oldu, System.String[]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde yaşayan 28 yaşındaki Rıdvan Emen, Budaklı Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimini kazanarak en genç muhtar oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde Aydınlar beldesi Budaklı Mahallesi muhtarı seçilen Rıdvan Emen, mahallede bulunan 257 seçmenin oyunu alarak Adilcevaz'ın en genç muhtar unvanına sahip oldu. 28 yaşındaki Emen, stabilize olan mahalle yolunu asfaltlatmak için girişimde bulunacağını anlatırken, "Su problemimiz geçen dönem kısmen çözüldü. En büyük sorunumuz yol sorunu. Bunun çözümü için başta belediye başkanımız olmak üzere tüm mercilerle yol sorununun çözümü için çalışacağım" dedi.

Rıdvan Emen, mahalle halkının sorunlarına çözüm üretmek için yola çıktıklarını ifade ederek, "Mahalle sakinleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde onların büyük desteğiyle adaysız bir şekilde muhtarlık seçimlerine katılarak mahallemizin ve ilçemizin en genç muhtarı oldum. Karşımıza aday çıkmaması bize olan güvenin bir göstergesidir. Bende bu güveni boşa çıkarmamak için var gücümle çalışacağım. Mahallemize bir sosyal tesis, çocuk parkı ve en önemlisi stabilize olan yolumuzu asfalt ya da kilitli parke taşı yapmak istiyoruz. Bunun için belediye başkanımızın, kaymakamımızın, il genel meclis üyemizin, valimizin ve milletvekillerimizin kapısını bıkmadan usanmadan çalacağım. İnşallah rabbim mahallemize güzel hizmetler yapmayı nasip eder" dedi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:22 Kaynak: İHA
Bitlis, Aydınlar, Emen, Adilcevaz, Güncel
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