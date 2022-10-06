Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

06.10.2022 20:22
Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Narin Gül, kendisi adına 3 ayrı bankadan 150 bin lira civarında kredi çekilerek dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Narin Gül, kendisi adına 3 ayrı bankadan 150 bin lira civarında kredi çekilerek dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Narin Gül, gazetecilere, haberi olmadan 3 ayrı bankadan internet üzerinden adına yaklaşık 150 bin lira kredi çekildiğini söyledi.

Kredinin 28 Ağustos'ta çekildiğini, 30 Eylül'de cep telefonuna bankalardan, "Kredi taksitiniz gecikmektedir" şeklinde mesaj geldikten sonra durumdan haberdar olduğunu anlatan Gül, "Para benim onayım olmadan çekildi. Krediler şubelerden çekilmemiş, internet üzerinden çekilmiş. Benim bu kredileri ödeme şansım yok. Ben ve eşim engelli maaşlarımızla geçiniyoruz. Benim engelli maaşım da kesildi. Sadece eşimin engelli maaşı ve hayırseverlerin yardımıyla geçinmeye çalışıyoruz." dedi.

Krediyi çekenleri tanımadığını dile getiren Gül, "Geçen sene aynı olay yine başıma geldi, o krediyi ödemek zorunda kaldım ancak şu anda bu borcu ödeme imkanım yok. Bankalardan dokümanları alarak Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Bu olay yüzünden psikolojim bozuldu. Borç benim üzerime kalırsa bu borcu ödeyemem." ifadelerini kullandı.

Yaşar Gül ise eşinin engelli maaşının kesilmesi nedeniyle zor şartlarda geçindiklerini vurgulayarak, "Eşim cüzdanını kaybetti, ardından bu olaylar başımıza geldi. Evimiz kira, yaşam mücadelesi veriyoruz. Hiçbir onay istenmeden 3 bankadan eşim adına yaklaşık 150 bin lira kredi çekildiğini öğrendik. Kara kara ne yapacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Samsun haberleri | Çarşamba Bilim Parkı 'Tam Bana Göre Festival'de ödüle layık görüldü Samsun haberleri | Çarşamba Bilim Parkı 'Tam Bana Göre Festival'de ödüle layık görüldü Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı
Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
20:46 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı konuk ediyor! İşte ilk 11'ler
20:32 Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu
20:17 Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile şaşkınlık yarattı
20:17 Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti
20:00 Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik
19:43 Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam
19:13 Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:14 İmam Fatih Ardıç, paylaştığı "Caiz mi Hocam" şarkısı sebebiyle Kırşehir'e hizmetli olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 21:28:04. #1.13#
SON DAKİKA: Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement