Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

11.06.2022 20:51
Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in (25) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine verildi.

Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in (25) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü operasyonda, PKK'lı teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehit Özer'in acı haberi, Balkar Beldesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehidin babası Mehmet ve annesi Medine Özer'in yaşadığı mahalleye Türk bayrağı asıldı.VALİDEN AÇIKLAMA

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, devletin, terörle mücadelesinin aralıksız süreceğini belirterek, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda ilimiz Gölbaşı İlçesi Balkar Beldesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit olmuştur. Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek, hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.


Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
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Kaynak: DHA

Adıyaman, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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