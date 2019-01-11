Adıyaman Aç Kalan Dağ Keçisi Jandarma Tarafından Kurtarıldı
56 dakika önce
Aç kalan dağ keçisi jandarma tarafından kurtarıldıAdıyaman'ın Tut ilçesinde dağda aç kalan dağ keçisi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aç kalan dağ keçisi jandarma tarafından kurtarıldı Adıyaman
'ın Tut
ilçesinde dağda aç kalan dağ keçisi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Kaşlıca köyü Soğukpınar
mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede yabani dağ keçisinin bir eve yaklaştığı bilgisi üzerine Tut Jandarma
Komutanlığı ekipleri bölgyee gitti. Jandarmalar tarafından yabani dağ keçisi kurtarılarak Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:39 Kaynak: DHA
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