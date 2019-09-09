Adıyaman'da 153 bin 552 öğrenci ders başı yaptı

Adıyaman il genelinde İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyinde 153 bin 552 öğrenci ders başı yaptı.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman Özel İdare İlkokulunda tören düzenlendi.Törene Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Mehmet Cüneyt Ancın, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Aykut Pekmez, Özel İdare İlkokuluna gelişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama sonrası Vali Aykut Pekmez ve beraberindekiler sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet edip kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın sevinç ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Vali Aykut Pekmez 'Bugün ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de okullarımızın 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününe başladık. Bugünde özellikle birinci sınıf çocuklarımız ile beraber olmak istedik. Adıyaman genelinde 153 bin 552 öğrencimiz 3 aylık yaz tatili sonrası bugün ders başı yapıyor. Devlet ve hükümet olarak eğitime çok büyük önem veriyoruz. Ülkemizin yarınlarını ve geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizi ve çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirebilmemiz için son yıllarda eğitime önemli yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlarla okullarımız hem fiziki şartlar açısından hem de teknolojik imkanlar açısından önemli imkanlara kavuşturuldu. Görüldüğü gibi yıllardır çocuklarımızın kitaplarını devletimiz dağıtıyor. Birçok öğrencimizi de taşımalı sistemle daha iyi okullara taşıyoruz. Buradaki amacımız bütün çocuklarımıza, gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmesinin yanında biz çocuklarımızın milli, manevi ve ahlaki değerlerimize sahip çıkan, ülkesini, vatanını seven, gelenek ve göreneklerimize bağlı olarak yetişmesini de arzuluyoruz. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında güvenlik açısından bütün önlemlerimizi aldık, okul çevrelerinde denetimlerimizi de yapıyoruz. Bütün öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize kazasız, belasız, bir eğitim ve öğretim yılı diliyor, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorumödedi.