Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezide hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
