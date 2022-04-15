Adıyaman'da 9 ören yerine turist karşılama merkezi kuruldu - Son Dakika
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Adıyaman'da 9 ören yerine turist karşılama merkezi kuruldu

15.04.2022 11:50
Adıyaman'da 9 ören yerine turist karşılama merkezi kuruldu

Başta Nemrut Dağı olmak üzere kültür turizminde önemli değerlere sahip olan Adıyaman'da, kentin turizmdeki payını artırmak için AB destekli 6 milyon avroluk ödenekle 9 ören yerine karşılama merkezi kuruldu.

Başta Nemrut Dağı olmak üzere kültür turizminde önemli değerlere sahip olan Adıyaman'da, kentin turizmdeki payını artırmak için AB destekli 6 milyon avroluk ödenekle 9 ören yerine karşılama merkezi kuruldu.

UNESCO Dünya Miras listesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Nemrut Dağı, bin 800 yıllık tarihi Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Perre Antik Kenti ve Turuş Kaya Mezarları başta olmak üzere önemli kültürel değere sahip olan Adıyaman'da, yerli ve yabancı konuklara daha iyi ev sahipliği yapabilmek için çalışmalar sürüyor.

Avrupa Birliği işbirliği ile Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programıyla desteklenen "Adıyaman'da Turizmin Canlandırılması Projesi" kapsamında 9 ören yerine karşılama merkezi kurulması kararlaştırıldı.

Projeyle, kente gelen misafirlerin daha iyi ağırlanması, bölge ekonomisine yeni katma değer kazandırılması hedefleniyor.

Kentin kalkınmasına destek olacak

Kommagene Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız, AA muhabirine, kentin turizm açısından önemli potansiyele sahip olduğunu, yaptıkları yatırımlarla da bu potansiyeli harekete geçirmeyi istediklerini anlattı.

"Adıyaman'da Turizmin Canlandırılması Projesi"nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklendiğini kaydeden Yıldız, şöyle konuştu:

"Burada alt yapıyı güçlendirip turizmden hak ettiğimiz katma değeri alacağız. Projenin maliyeti yaklaşık olarak 6 milyon avro. Projemiz Adıyaman'ın kalkınmasına destek olacak. Nemrut Dağı Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Arsemia Antik Kenti, Eski Kahta Kalesi, Karakuş Tümülüsü, Palanlı Mağarası, Eski Besni, Kızılin Köprüsü ve Turuş Kaya Mezarları olmak üzere 9 alanda turist karşılama merkezleri yaptık."

Kanadalı turist Jason Willis (46) ise Cendere Köprüsü'ni ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini, yeni yapılan tesisin de bölgeye ayrı bir değer katacağını aktardı.

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Avrupa Birliği, Nemrut Dağı, Adıyaman, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 9 ören yerine turist karşılama merkezi kuruldu - Son Dakika


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